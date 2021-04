Milan-Sampdoria, Pioli: “Dobbiamo arrivare a fine stagione senza rimpianti” (Di venerdì 2 aprile 2021) Milan-Sampdoria, Pioli in conferenza stampa: “Crediamo in quello che facciamo. Dobbiamo migliorare in casa”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Milan-Sampdoria per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i doriani, partita in programma alle 12.30 di sabato 3 aprile. Milan-Sampdoria, la conferenza stampa di Stefano Pioli In conferenza stampa Stefano Pioli ha fatto il punto sulla condizione della squadra dopo la pausa delle Nazionali. “Non abbiamo tutti i giocatori a disposizione. Per questa partita non ci saranno Leao, Mandzukic, Calabria, Romagnoli, Maldini e forse Brahim Diaz – ha detto il tecnico rossonero, riportato da tuttomercatoweb.com ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021)in conferenza stampa: “Crediamo in quello che facciamo.migliorare in casa”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i doriani, partita in programma alle 12.30 di sabato 3 aprile., la conferenza stampa di StefanoIn conferenza stampa Stefanoha fatto il punto sulla condizione della squadra dopo la pausa delle Nazionali. “Non abbiamo tutti i giocatori a disposizione. Per questa partita non ci saranno Leao, Mandzukic, Calabria, Romagnoli, Maldini e forse Brahim Diaz – ha detto il tecnico rossonero, riportato da tuttomercatoweb.com ...

Advertising

DiMarzio : Le parole di Stefano #Pioli alla vigilia di #MilanSamp - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Rebic, recuperato per la partita contro la #Sampdoria Ancora personalizzato per #Leao #Milan - notizie_milan : Milan-Sampdoria, Pioli: “Dobbiamo arrivare a fine stagione senza rimpianti” - it_samp : Video, #MilanSampdoria: le parole di Mister #Ranieri -