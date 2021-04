Advertising

SkySport : Marchisio: 'Resti chi ha voglia di lottare. Stagione fallimentare senza Champions' - zazoomblog : Marchisio: Juve addio Scudetto. Resti chi ha voglia di lottare. Su Pirlo e Ronaldo... - #Marchisio: #addio… - gilnar76 : Marchisio consiglia Dybala: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio Resti

...è positivo per la squadra mi auguro che. Discorso che vale per tutti, in particolare per lo zoccolo duro: dopo tanti anni trovare forze e energie nuove non è semplice', ha conclusoClaudio, ex bandiera della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul momento attuale ed ...e voglia di vincere e se il suo atteggiamento è positivo per la squadra mi auguro che. ...Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus ... Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A.La Juventus secondo Claudio Marchisio. L’ex bandiera del centrocampo bianconero punge la rosa: “Resti solo chi ha fame”. “Pirlo? Andare avanti con lui” Chi meglio di Marchisio conosce la Juventus?