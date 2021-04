Juve, tra i convocati c’è una sorpresa in attacco (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Pirlo ha convocato, per il match decisivo di domani contro il Torino, il giovane portoghese Felix Correia Nella Juventus, che non sta vivendo un periodo felicissimo dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta casalinga contro il Benevento, è scoppiata anche la grana di Dybala, Arthur e di McKennie che sono stati interrotti dai carabinieri durante una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Pirlo ha convocato, per il match decisivo di domani contro il Torino, il giovane portoghese Felix Correia Nellantus, che non sta vivendo un periodo felicissimo dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta casalinga contro il Benevento, è scoppiata anche la grana di Dybala, Arthur e di McKennie che sono stati interrotti dai carabinieri durante una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve si giocherà il 19 maggio al 'Mapei Stadium' di Reggio… - westondipendent : @rue126 Soprattutto, se ama la juve e vuole diventare capitano, torna con la coda tra le gambe - ilnapolionline : Di Perri, infettivologo: 'Festa calciatori Juve? Era una cena tra ragazzi' - - FrankDeSboer : RT @duppli: Tra rigori per Chiesa e Feste in casa (pardon, coprifuoco violatoh) il mese di marzo per @capuanogio è stato veramente pazzo: a… - cheobravo : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve si giocherà il 19 maggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia ??… -