Iraq | Borsotto Focsiv | “È mosaico ricchissimo | chiede solo pace”

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “‘Il vero amico è colui che conosce il mio dolore’, dice un racconto chassidico: chissà se saremo capaci di un’amicizia tanto profonda”. Parole pronunciate dopo l’Iraq, la Piana di Ninive, Qaraqosh e altre città ferite da anni di violenza e di guerra. “Vedere le rovine di Mosul, camminare sulle macerie, immaginare la vita in quelle case distrutte, ammutolisce l’anima” continua Ivana Borsotto, una vita di passione civile e cooperazione sociale, da dicembre presidente della Federazione degli organismi cristiani servizio internazionale volontario (Focsiv), una rete di 87 ong al lavoro in oltre 80 Paesi.

La presidente della Federazione. dopo la missione a seguito di Papa Francesco, parla del Paese su "Oltremare", il web magazine dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppoUn libro profugo che finalmente, grazie al pellegrinaggio di pace e fratellanza indi papa ... "Il lavoro condotto tutti insieme affinch Sidra tornasse a casa - dice Ivana, presidente ...La presidente della Federazione. dopo la missione a seguito di Papa Francesco, parla del Paese su "Oltremare", il web magazine dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ...Sidra, il libro sacro di Qaraqosh, scampato alla furia iconoclasta dell’Isis e restaurato in Italia, è tornato nella città santa irachena con Papa Francesco. Un episodio, sfuggito ai più, del viaggio ...