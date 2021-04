Io, delusa da alcuni medici che sembrano aver dimenticato il giuramento d’Ippocrate (Di venerdì 2 aprile 2021) di Claudia Di Maio A più di un anno dalla pandemia una delle frasi più divulgate dai nostri canali di informazione è “le Regioni si muovono in ordine sparso”. Cosa condivisibile o meno – anche se molto spesso era sotto gli occhi di tutti – ma decisamente allarmante adesso che avremmo dovuto acquisire esperienza e siamo affidati al “Governo dei Migliori”. Il 2021 mi ha dato il benvenuto con la diagnosi di una patologia che mi ha spedita nella lista dei fragili, per cui il 24 marzo ho fatto il vaccino Pfizer. Non mi va di denunciare disservizi, attese (ben cinque ore) e code di over 80 e fragili in cui bisognava essere dei temerari per dare precedenza a qualcuno, bensì una situazione eticamente angosciante e burocraticamente incomprensibile. Parlo dei medici di base che in molte Regioni si sono rifiutati di somministrare i vaccini. Questa pandemia ha visto come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) di Claudia Di Maio A più di un anno dalla pandemia una delle frasi più divulgate dai nostri canali di informazione è “le Regioni si muovono in ordine sparso”. Cosa condivisibile o meno – anche se molto spesso era sotto gli occhi di tutti – ma decisamente allarmante adesso che avremmo dovuto acquisire esperienza e siamo affidati al “Governo dei Migliori”. Il 2021 mi ha dato il benvenuto con la diagnosi di una patologia che mi ha spedita nella lista dei fragili, per cui il 24 marzo ho fatto il vaccino Pfizer. Non mi va di denunciare disservizi, attese (ben cinque ore) e code di over 80 e fragili in cui bisognava essere dei temerari per dare precedenza a qualcuno, bensì una situazione eticamente angosciante e burocraticamente incomprensibile. Parlo deidi base che in molte Regioni si sono rifiutati di somministrare i vaccini. Questa pandemia ha visto come ...

