Il Campidoglio statunitense è stato isolato dopo che un’auto aveva investito due agenti

Advertising

ilpost : Il Campidoglio statunitense è stato isolato dopo che un’auto ha investito due agenti cercando di superare le barrie… - benjamn_boliche : RT @perchetendenza: 'Campidoglio': Perché un'auto che cercava di superare le barriere che regolano l'accesso all'edificio del Parlamento st… - CiccioniSe : RT @perchetendenza: 'Campidoglio': Perché un'auto che cercava di superare le barriere che regolano l'accesso all'edificio del Parlamento st… - EffimeraAlkimia : RT @perchetendenza: 'Campidoglio': Perché un'auto che cercava di superare le barriere che regolano l'accesso all'edificio del Parlamento st… - DARKRAYTAKraY : RT @perchetendenza: 'Campidoglio': Perché un'auto che cercava di superare le barriere che regolano l'accesso all'edificio del Parlamento st… -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio statunitense

Il Post

L'incidente davanti alnella capitale, stando ai dati preliminari, non è legato al terrorismo, ha dichiarato in una conferenza stampa il capo della polizia di Washington Robert Contee. In precedenza ......sistema elettorale, l'impatto della globalizzazione sul centro e sulle periferie, il presunto venir meno di alcuni principi fondamentali e le conseguenze della "marcetta sul" ...Dopo l’assalto al campidoglio del 6 gennaio 2021 ... L’aggressore è caduto a terra, come riporta l’emittente televisiva statunitense. L’assalitore e i due uomini a protezione dell’edificio, sono stati ...Il lavori del Parlamento in questi giorni sono sospesi per le festività pasquali, ma l’area del Campidoglio è stata isolata per sicurezza, e ai dipendenti è stato proibito di entrare o uscire ...