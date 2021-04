Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano: “Lite pesante dopo il GF Vip” (Di venerdì 2 aprile 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono, certamente, la coppia più discussa dell’edizione del GF Vip 5. I due protagonisti si sono conosciuti all’interno della casa e, poco per volta, sono riusciti a far sbocciare l’amore. Il loro rapporto, però, non sembra essere tutto rose e fiori. Subito dopo la fine della loro esperienza all’interno del reality show, infatti, i due hanno avuto una discussione. A raccontare i dettagli di quanto accaduto è stata l’influencer. la quale non ha esitato a svelare anche altri retroscena inerenti il rapporto che la lega all’ex velino. Scopriamo dettagliatamente tutto quello che ha rivelato e come stia procedendo la loro relazione. La prima Lite tra Giulia e Pierpaolo In una recente intervista, Giulia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 aprile 2021)sono, certamente, la coppia più discussa dell’edizione del GF Vip 5. I due protagonisti si sono conosciuti all’interno della casa e, poco per volta, sono riusciti a far sbocciare l’amore. Il loro rapporto, però, non sembra essere tutto rose e fiori. Subitola fine della loro esperienza all’interno del reality show, infatti, i due hanno avuto una discussione. A raccontare i dettagli di quanto accaduto è stata l’influencer. la quale non ha esitato a svelare anche altri retroscena inerenti il rapporto che la lega all’ex velino. Scopriamo dettagliatamente tutto quello che ha rivelato e come stia procedendo la loro relazione. La primatraIn una recente intervista,...

Advertising

VanityFairIt : Nel nuovo programma condotto dall'influencer italo-persiana - VanityFairIt : Dall'amore a gonfie vele con Pierpaolo Pretelli al rapporto in «stand-by» con Tommaso Zorzi, dall'infanzia in cui l… - MarioManca : Ho intervistato @GiuliaSalemi93 (oggi è il suo compleanno) e abbiamo parlato di sofferenza, di speranza, di Tommaso… - SamanthaAbbina1 : RT @amoredimezzo: fariba >>>>>>>>> giulia salemi - Francym97 : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi rivelano chi tra i due ha detto per primo 'Ti amo' e parlano della prima lite fuori… -