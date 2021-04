Giugliano | servizi anagrafici on line | documenti in edicola e tabaccheria

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 2 aprile 2021)on, questo il nuovoo del Comune di. Solo l’inizio di una serie di implementazione dell’agenda digitale per il cittadino che al momento riguarda l’aspetto demo anagrafico. Questa mattina presentato il sevizio al Comune alla presenza dell’assessore Francesco Mallardo. In sostanza, sarà possibile recarsi ine in tabaccherai per i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.