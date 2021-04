GF Vip 5 | Massimiliano Morra complice di Dayane Mello | il gesto contro Rosalinda Cannavò

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo essere diventato protagonista del Gf vip 5,è tornato al centro del gossip per un messaggio pubblico rivolto all’ex coinquilina nella Casa,, che sembra essere una stoccata destinata indirettamente all’altra ex gieffina,. L’occasione del sospetto attacco dell’attore all’attrice è un commento infuocato cheha rilasciato sotto uno degli ultimi scatti social condivisi dalla brasiliana in rete e che per il web rimanderebbe alle parole spese dain un recente intervento tv sostenendo chenon le creda come persona perché influenzata da altri sul suo conto. Che l’attore abbia, quindi, dichiarato guerra alla collega attrice? Andiamo a scoprire, nel dettaglio, il ...

Advertising

BITCHYFit : Alda D’Eusanio critica il GF Vip: “Perché sono stata espulsa, mentre Adua e Massimiliano no?” - IsaeChia : #GfVip 5, Alda D’Eusanio non ci sta: “Io sono stata espulsa, e Massimiliano Morra e Adua Del Vesco?” #tzvip - colorful_living : Hahaha Alda vs GFVip, una settimana e ha fatto più dinamiche che comodino. - Novella_2000 : Alda D’Eusanio critica il GF Vip e punta il dito contro due concorrenti che, secondo lei, dovevano essere squalific… - blogtivvu : Alda D’Eusanio attacca il GF Vip e parla di Rosalinda Cannavò e Morra -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Massimiliano

Dopo essere stata espulsa con effetto immediato durante la sua permanenza al Grande Fratello, in seguito alle dichiarazioni fatte su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta , Alda D'......Alda D'Eusanio ha rilasciato un'intervista al magazine Mio in cui ha parlato della sua squalifica dal GF5 . La giornalista sostiene che le misure disciplinari prese nei suoi confronti sono state molto pesanti e che le stesse non sono state applicate su Rosalinda Cannavò quando ha parlato del ..."Sono le nove di mattina a Los Angeles, stamattina tocca a me: tra poco andrò a fare il vaccino". Così Damiano Carrara, 35 anni, racconta ai follower la sua mattinata alle prese con la vaccinazione.Dopo essere stata espulsa con effetto immediato durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, in seguito alle ... c'è stata nessuna reazione, come Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò.