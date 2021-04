Ganz | “Milan | credi allo scudetto Ecco le analogie con la mia squadra”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ganz Milan

La Gazzetta dello Sport

Mauriziorappresenta l'altra metà del cielo milanista. Quella del movimento femminile, quella deldonne che allena dal 2019 - 20 con grandi soddisfazioni, per lui e per il club rossonero. Il...Il suo idolo è il centravanti della Juventus Alvaro Morata, mentre più o meno tutte le settimane il suo allenatore - l'ex attaccante di Inter eMauriziodetto "El segna semper lù" - la ...Il Milan nel ‘99 riuscì a vincere uno scudetto contro ogni ... mentre il Diavolo sconfisse i doriani solo al novantacinquesimo con gol di Ganz (anche se la Lega attribuì l’autogol).Il tecnico della squadra femminile rossonera ricorda lo scudetto in rimonta sulla Lazio e il suo gol vittoria con la Samp al 95’: “Fu un segno dal cielo. Questa è una squadra di combattenti, come le m ...