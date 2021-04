Galli: “Casi di reinfezioni da variante inglese tra i vaccinati” (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Nunziati Cosa comporta la prevalenza della variante variante inglese in relazione alla campagna vaccinale? L’efficacia dei vaccini attualmente somministrati – e sviluppati con le informazioni del virus di un anno fa – è compromessa? A fare chiarezza su questo punto è il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto a Otto e Mezzo. “Abbiamo reinfezioni, negli stessi vaccinati, date da variante inglese. Le segnalazioni ormai sono parecchie”, ha detto Galli. La conduttrice Lilli Gruber ha quindi domandato al medico se i vaccini sono impotenti contro la variante inglese, e lui ha risposto che “funzionicchiano”. “I vaccini fanno quello che comunque è ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Nunziati Cosa comporta la prevalenza dellain relazione alla campagna vaccinale? L’efficacia dei vaccini attualmente somministrati – e sviluppati con le informazioni del virus di un anno fa – è compromessa? A fare chiarezza su questo punto è il professor Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto a Otto e Mezzo. “Abbiamo, negli stessi, date da. Le segnalazioni ormai sono parecchie”, ha detto. La conduttrice Lilli Gruber ha quindi domandato al medico se i vaccini sono impotenti contro la, e lui ha risposto che “funzionicchiano”. “I vaccini fanno quello che comunque è ...

