stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Edge: 'Io, Reigns e Bryan. Scenario unico al prossimo #WrestleMania' - Gazzetta_it : #Edge: 'Io, Reigns e Bryan. Scenario unico al prossimo #WrestleMania' - Tuttowrestling : Edge parla della possibile reazione del pubblico per Roman Reigns #Edge #RomanReigns #Wrestlemania… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Edge parla del tipo di reazione che potrebbero avere i fan nei confronti di Roman Reigns a WrestleMania 3… - TSOWrestling : Edge e Daniel Bryan sono avvisati!! -

Ultime Notizie dalla rete : Edge Reigns

Romanha sconfitto la leucemia, io e Daniel Bryan ci siamo ritirati per anni per infortuni ... l'uomo che da oltre un ventennio è conosciuto dagli appassionati di Wwe come. Trentuno titoli, ...... Drew McIntyre vs Sheamus Single Match Vincitrice: Alexa Bliss vs Randy Orton WWE Universal Championship "is the special enforcer Vincitore: Romanvs Daniel BryanRoman Reigns si sta preparando per difendere il suo Universal Championship dall’assalto di Edge e Daniel Bryan nell’edizione di quest’anno dello Showcase of The Immortals. Gli animi tra i tre contende ...1 Aprile 2021 Parlando con Ariel Helwani di ESPN, Roman ha parlato di Daniel Cormier ex campione UFC, affermando di poterlo distruggere senza problemi ...