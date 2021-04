“È la principessa Anna quella ‘razzista’ a Buckingham Palace. Harry e Meghan si riferivano a lei” (Di venerdì 2 aprile 2021) Scoperta la “razzista” di corte preoccupata del colore della pelle del principino Archie. Secondo Lady Colin Campbell, storica biografa di Lady D e della regina Elisabetta, la vocina che ha fatto andare su tutte le furie Meghan e Harry è quella della zia Anna. La principessa 70enne, unica figlia femmina di Elisabetta e Filippo, avrebbe espresso le sue preoccupazioni sul possibile pigmento scuro del nipote in maniera non del tutto velata, tanto da diventare uno dei motivi scatenanti della fuga dalla corte reale dei due (ex) duchi del Sussex. “Quando ero incinta di Archie, qualcuno a corte si chiedeva quanto sarebbe stata scura la sua pelle”, questa la frase di Meghan Markle rilasciata durante la lunga intervista ad Oprah Winfrey che ha scatenato un putiferio e gettato un’ombra di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Scoperta la “razzista” di corte preoccupata del colore della pelle del principino Archie. Secondo Lady Colin Campbell, storica biografa di Lady D e della regina Elisabetta, la vocina che ha fatto andare su tutte le furiedella zia. La70enne, unica figlia femmina di Elisabetta e Filippo, avrebbe espresso le sue preoccupazioni sul possibile pigmento scuro del nipote in maniera non del tutto velata, tanto da diventare uno dei motivi scatenanti della fuga dalla corte reale dei due (ex) duchi del Sussex. “Quando ero incinta di Archie, qualcuno a corte si chiedeva quanto sarebbe stata scura la sua pelle”, questa la frase diMarkle rilasciata durante la lunga intervista ad Oprah Winfrey che ha scatenato un putiferio e gettato un’ombra di ...

Advertising

FQMagazineit : “È la principessa Anna quella ‘razzista’ a Buckingham Palace. Harry e Meghan si riferivano a lei” - screnni : Infatti una volta la Principessa Anna ha detto “pensa di aver inventato la ruota!” ???????? ha anche aggiunto che s… - screnni : Del matrimonio, e che la conversazione è stata rigirata da Meghan ed è stata capace di far credere al marito che tu… - screnni : Questione razzismo nella royal family: LA NEWS. Come vi ho detto ieri sera, Lady Colin Campbell dà per certo che l… - xjsekhmet : RT @screnni: BREAKING ROYAL NEWS Pare che sia stata la Principessa Anna a fare il commento razzista. Così dice Lady Colin Campbell sul suo… -