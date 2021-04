Denise, prelevato il Dna alla ragazza russa: quando si conoscerà l’esito (Di venerdì 2 aprile 2021) Bisogna ancora attendere prima di sapere se Olesya è Denise Pipitone. alla giovane ragazza russa rapita da piccola e che cerca la madre e stato prelevato oggi il Dna. Bisognerà attendere però Pasquetta per conoscerne l’esito che sarà detto in diretta tv di un programma televisivo russo. Solo lì si saprà se il gruppo sanguigno di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Bisogna ancora attendere prima di sapere se Olesya èPipitone.giovanerapita da piccola e che cerca la madre e statooggi il Dna. Bisognerà attendere però Pasquetta per conoscerneche sarà detto in diretta tv di un programma televisivo russo. Solo lì si saprà se il gruppo sanguigno di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : DENISE PIPITONE: prelevato il DNA della RAGAZZA RUSSA, aumentano le SPERANZE. Il VIDEO con le parole della MAMMA - simona________ : @Jai_Guru_Dev_ @smimi55504746 Le hanno prelevato il DNA ma non lo hanno ancora confrontato con quello di Piera Magg… - ilmeteoit : #DENISE #PIPITONE ritrovata in #RUSSIA? Si aspetta il #RISULTATO del #DNA (VIDEO) - Moixus1970 : RT @inews__24: ?Caso Denise Pipitone, prelevato il Dna della ragazza russa in cerca della madre ??Piera Maggio spera, gli ultimi aggiorname… - inews__24 : ?Caso Denise Pipitone, prelevato il Dna della ragazza russa in cerca della madre ??Piera Maggio spera, gli ultimi a… -