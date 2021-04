Covid, news di oggi. Arrivate a Pratica di mare oltre 1,3 mln dosi di AstraZeneca. DIRETTA (Di venerdì 2 aprile 2021) Con questo arrivo si concludono le consegne di vaccini pianificate per il primo trimestre del 2021. Le dosi verranno prontamente distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane (Sda) e della Difesa. Record vaccinazioni in Italia: 282mila somministrazioni in un giorno. Ma l'Oms striglia l'Europa: troppo lenta. Da domani la zona rossa di Pasqua. Il Viminale raccomanda controlli più severi. oggi il nuovo monitoraggio, Veneto e Campania sperano nell'arancione da martedì. Ieri altri 501 decessi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021) Con questo arrivo si concludono le consegne di vaccini pianificate per il primo trimestre del 2021. Leverranno prontamente distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane (Sda) e della Difesa. Record vaccinazioni in Italia: 282mila somministrazioni in un giorno. Ma l'Oms striglia l'Europa: troppo lenta. Da domani la zona rossa di Pasqua. Il Viminale raccomanda controlli più severi.il nuovo monitoraggio, Veneto e Campania sperano nell'arancione da martedì. Ieri altri 501 decessi

