Contributi a fondo perduto: chi resta escluso e non può fare domanda (Di venerdì 2 aprile 2021) L'istanza per beneficiare dei Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto "Sostegni" può essere presentata fino al prossimo 28 maggio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha infatti definito le modalità di presentazione e di erogazione degli aiuti. Le domande dovranno essere inviate solo on-line avvalendosi anche di un intermediario abilitato, il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta, oppure potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. La disposizione supera la distinzione dei codici Ateco, prevista nei precedenti provvedimenti, e i Contributi saranno destinati a tutte partite Iva che hanno subito le maggiori conseguenze della crisi economica. Potranno beneficiarne anche i lavoratori autonomi ed i professionisti esclusi dai Contributi a ...

