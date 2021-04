Conte ha soprattutto due problemi: Grillo e Di Battista (Di venerdì 2 aprile 2021) È tornato dopo quasi due mesi Giuseppe Conte, con la promessa di prendersi in mano il Movimento 5 stelle e di rivoluzionarlo, come e quando chissà. Il genere selfie-con-il-caro-leader oggi spopola sui social dei parlamentari 5 stelle, impegnati in una forsennata corsa a ostentare il “tu” con cui interagiscono con l’ex premier e una consuetudine in molti casi fatta di incontri fugaci e poco più. L’osanna tributato con sporadiche eccezioni è tuttavia una patina che nasconde le spine che il nuovo corso del Movimento contiano dovrà quanto meno limare se non vuole uscire con le ossa rotte da una traversata che, non se lo nasconde nessuno, punta dritta dritta alle prossime elezioni. Del rapporto non semplice con il Pd e del rebus intricato delle prossime amministrative d’autunno si è scritto, dello “scoglio Raggi” pure, con la sindaca uscente che non ha nessuna intenzione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) È tornato dopo quasi due mesi Giuseppe, con la promessa di prendersi in mano il Movimento 5 stelle e di rivoluzionarlo, come e quando chissà. Il genere selfie-con-il-caro-leader oggi spopola sui social dei parlamentari 5 stelle, impegnati in una forsennata corsa a ostentare il “tu” con cui interagiscono con l’ex premier e una consuetudine in molti casi fatta di incontri fugaci e poco più. L’osanna tributato con sporadiche eccezioni è tuttavia una patina che nasconde le spine che il nuovo corso del Movimento contiano dovrà quanto meno limare se non vuole uscire con le ossa rotte da una traversata che, non se lo nasconde nessuno, punta dritta dritta alle prossime elezioni. Del rapporto non semplice con il Pd e del rebus intricato delle prossime amministrative d’autunno si è scritto, dello “scoglio Raggi” pure, con la sindaca uscente che non ha nessuna intenzione ...

