Clima, stiamo andando nella direzione opposta: ormai l'unica strada è ridurre le emissioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Sulla base delle indicazioni pubblicate alcune settimane fa nel World energy transitions outlook da Irena (International renewable energy agency), la produzione di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe crescere otto volte più veloce affinché possa contribuire fattivamente alla lotta al riscaldamento globale. Ciò significa investimenti nel settore dell'ordine dei 131 trilioni di dollari (+30% rispetto ad oggi) da qui al 2050, cioè nei prossimi trenta anni, pari a 4,4 trilioni all'anno. La capacità di energia rinnovabile dovrà aumentare di più di un fattore dieci entro la metà del secolo, accompagnata da un aumento di trenta volte nell'elettrificazione dei trasporti. Numeri impressionanti che però non devono spaventare ma, al contrario, convincere chi è ancora scettico che questa è l'unica strada da percorrere, se vogliamo mantenere le condizioni di ...

