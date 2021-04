Cielo del mese di aprile 2021: le stelle e la prima Superluna dell’anno (Di venerdì 2 aprile 2021) Cielo del mese di aprile 2021: le stelle, i pianeti e la prima Superluna dell’anno. Tutte le informazioni utili. Siamo a un nuovo appuntamento con il Cielo notturno del mese. In questo aprile 2021, in cui si festeggia la Pasqua domenica 4, saremo ancora a digiuno di stelle cadenti ma è da segnare in calendario L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021)deldi: le, i pianeti e la. Tutte le informazioni utili. Siamo a un nuovo appuntamento con ilnotturno del. In questo, in cui si festeggia la Pasqua domenica 4, saremo ancora a digiuno dicadenti ma è da segnare in calendario L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

AmiciUfficiale : Tutto lo stile di Sangiovanni sul palco del Serale di #Amici20 con 'Ma il cielo è sempre più blu'! Il vostro punto… - UffiziGalleries : La serie di #Zuccari dedicata al #Paradiso della #DivinaCommedia inizia dall'illustrazione del Canto III, il primo… - sylvainreynard : In celebration, I offer the incipit of Canto 30 of Purgatorio: 'Quando il settentrïon del primo cielo, che né occ… - francesco_terry : RT @Adnil47991189: 'Io parto per strappare una stella al cielo,poi per paura del ridicolo,mi chino a raccogliere un fiore.' Edm… - LorisDeluxe : @davett1973 Dio del sole babbo Apollo per il cielo se ne va, su di un carro a rompicollo... -