Ci sono 4 indagati per le minacce a Speranza (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - I militari del Reparto operativo del Nas, coordinati dalla procura di Roma, hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose mail dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al ministro della Salute, Roberto Speranza. A essere indagati per "minaccia aggravata", grazie all'utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe in campo dai carabinieri del Nas sotto il coordinamento della procura di Roma, sono 4 italiani, di età compresa tra i 35 e i 55 anni (residenti nel torinese, nel cagliaritano, nel varesotto e in provincia di Enna). Alcuni hanno precedenti di polizia analoghi al reato che viene ora contestato, celati dietro indirizzi mail gestiti da server ubicati in ...

