Carugo | operazione antidroga nei boschi | tre arresti

(Di venerdì 2 aprile 2021), 2 aprile 2021 " Una trentina di carabinieri suddivisi in squadre, l'elicottero per monitorare dall'alo eventuali fughe e i cinofili. L', condotta questa mattina ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carugo operazione

Il Giorno

L'antidroga , condotta questa mattina nei boschi trae Inverigo dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, ha portato a tre arresti in flagranza di reato, lo smantellamento ...L'antidroga è stata portata a termine dai militari dell'Arma della tenenza di Mariano Comense a. In carcere al Bassone tre marocchini, un 31enne residente a Inverigo, un 34enne ...Carugo, 2 aprile 2021 – Una trentina di carabinieri suddivisi in squadre, l’elicottero per monitorare dall’alo eventuali fughe e i cinofili antidroga. L’operazione antidroga, condotta questa mattina ...L’operazione antidroga è stata portata a termine dai militari dell’Arma della tenenza di Mariano Comense a Carugo. In carcere al Bassone tre marocchini, un 31enne residente a Inverigo, un 34enne ...