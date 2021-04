Calano Rt e contagi | salgono le terapie intensive | ecco i dati settimanali dell' Iss

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calano contagi

il Resto del Carlino

I dati settimanali dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) - ministero della Salute su Covid - 19 danno i primi segnali di ripresa. L'indice Rt medio nazionale è pari a 0.98, in calo ...CUNEO CRONACA - Per la prima volta dopo 5 settimane in Piemonte si registrano una lieve riduzione deida Covid e l'indice Rt medio in calo, da 1.16 a 0.98, ma questi dati, se pur incoraggianti, non basterebbero a far uscire la regione dalla zona rossa. La situazione non migliora negli ospedali:...Cinque persone sono state arrestate dalla polizia a Milano. Sono accusate di far parte della banda di ladri acrobati che lo scorso giugno svaligiò l'appartamento di Diletta Leotta a Milano.Malgrado l'aumento delle restrizioni e una leggera frenata a marzo, l'andamento del primo trimestre rimane positivo grazie alla domanda estera - L'efficacia della campagna vaccinale rimane fondamental ...