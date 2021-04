Braccianti minacciati e pagati 4 euro all’ora | 10 misure cautelari a Foggia

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) BARI – Sono dieci le persone raggiunte da un provvedimento restrittivo emesso dal gip del tribunale di Foggia nell’ambito dell’operazione ‘Principi e caporali’ che ha permesso di accertare le condizioni di sfruttamento in cui erano costretti a lavorare i braccianti agricoli reclutati per lo più tra le duemila persone che vivono nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel foggiano. Due degli indagati si trovano in carcere, altrettanti agli arresti domiciliari e sei invece sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A tutti viene contestato – a vario titolo – l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.