Bimbo di 9 anni cade dal secondo piano a Sumirago (Varese) (Di venerdì 2 aprile 2021) Bimbo di 9 anni cade dal secondo piano pare si sarebbe sporto dalla finestra di casa per salutare un amico e avrebbe perso l’equilibrio precipitando dal secondo piano: è successo a Sumirago, comune in provincia di Varese, dove il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gravissimo incidente a Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021)di 9dalpare si sarebbe sporto dalla finestra di casa per salutare un amico e avrebbe perso l’equilibrio precipitando dal: è successo a, comune in provincia di, dove il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Gravissimo incidente a

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni GIORNATA MONDIALE AUTISMO/ Con Covid famiglie sole 'istituzioni siano più sensibili' ... oggi in Italia un bimbo su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico, numeri terribili ... L'Italia più di 40 anni fa per prima al mondo ha abolito le classi differenziali per i disabili e anche ...

Giornata mondiale Autismo, Palazzo Lombardia e Pirelli illuminati di blu In Italia un bimbo su settantasette 'Dal 2007, il 2 aprile - ha ricordato - è ogni anno un'... in Italia 1 bambino su 77 di età compresa tra i 7 e i 9 anni presenta un disturbo. La prevalenza è ...

Bimbo di 9 anni cade dal secondo piano a Sumirago (Varese) Bimbo di 9 anni cade dal secondo piano pare si sarebbe sporto dalla finestra di casa per salutare un amico e avrebbe perso l'equilibrio precipitando dal secondo piano: è successo a Sumirago, comune in ...

Coronavirus, muore giovane avvocato in Campania. Lascia una bimba di 9 mesi Stroncato dal Covid il giovane avvocato Antonio Oliva. Aveva 42 anni e una figlia di appena 9 mesi. Una delle vittime più giovani in Campania, dove i ...

