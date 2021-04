Bassetti sbotta per le chiusure | Ipocrita il rosso per la Pasqua

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Valentina Dardari Secondo il professore sarebbe impossibile riuscire a farla rispettare, dato che si parla di tutta Italia, ovvero 65 milioni di persone "La scelta di fare zona rossa a. È impossibile far rispettare una zona rossa per 65 milioni di persone. Bisognava andare a fare le festivitàli coi colori che le Regioni avevano in quel momento" ha detto Matteo, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervenuto a 'Un giorno da pecora”.: "Meglio mantenere i colori delle Regioni" Secondo l'opinione del professore, la zona rossa ae Pasquetta è impossibile da fare rispettare. Avrebbe preferito che il governo avesse deciso di far passare laagli italiani con i colori ...