Ascolti TV ieri 1° aprile: esordio scintillante per Un passo dal cielo. Tiene l’Isola dei Famosi (Di venerdì 2 aprile 2021) La prima serata televisiva di ieri 1° aprile, per quanto concerne gli Ascolti tv, ha visto l’esordio della sesta stagione di Un passo dal cielo in contemporanea con l’Isola dei Famosi. Sul primo canale Rai è andata in onda la prima attesissima puntata della sesta stagione di Un passo dal cielo. Le avventure di Vincenzo Nappi e Francesco Neri, girate nella L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 2 aprile 2021) La prima serata televisiva di1°, per quanto concerne glitv, ha visto l’della sesta stagione di Undalin contemporanea condei. Sul primo canale Rai è andata in onda la prima attesissima puntata della sesta stagione di Undal. Le avventure di Vincenzo Nappi e Francesco Neri, girate nella L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

pazzeskami_lano : RT @_maparliamodime: Domani già lo vedo Akasha in diretta che se ne esce con 'Eh sì gli ascolti ieri sono saliti jsudjeuxsnwn perché ovviam… - _maparliamodime : Domani già lo vedo Akasha in diretta che se ne esce con 'Eh sì gli ascolti ieri sono saliti jsudjeuxsnwn perché ovv… - stringimizorzi : RT @SamuelMontegra1: #MaurizioCostanzoShow raggiunge il 14.39% di share e 1 milione 333 mila telespettatori. Numeri che, in seconda serata… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 31 Marzo #Pomeriggio5 ha conquistato nel programma di ieri; 1.741.000 telespettatori e (1… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 31 Marzo #UominiEDonne ha intrattenuto nel programma di ieri 2.697.000 telespettatori e i… -