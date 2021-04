Arezzo, il vigile-sceriffo controlla il cibo d’asporto: “Stretta sulle quantità contro tavolate pasquali” (Di venerdì 2 aprile 2021) Arezzo, 2 apr — Non la si fa ad Aldo Poponcini, il comandante della Polizia municipale di Arezzo che per Pasqua e Pasquetta ha pronta la sua ricetta contro le tavolate oceaniche di parenti e amici: controllare le quantità di cibo d’asporto vendute dai ristoranti per calcolare il numero di invitati. E procedere quindi con le ispezioni e le multe a tappeto. «Il rischio contagio — spiega ai microfoni de La Nazione — si alza in modo esponenziale proprio in coincidenza con le festività, si tende ad allentare la prudenza, a incontrare più persone, a radunarsi nelle case». E qui entra in gioco il pugno di ferro del Poponcini, che sull’onda di qualche suo wet dream dal sapore ceauseschiano annuncia le misure messe in campo per blindare la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021), 2 apr — Non la si fa ad Aldo Poponcini, il comandante della Polizia municipale diche per Pasqua e Pasquetta ha pronta la sua ricettaleoceaniche di parenti e amici:re ledivendute dai ristoranti per calcolare il numero di invitati. E procedere quindi con le ispezioni e le multe a tappeto. «Il rischio contagio — spiega ai microfoni de La Nazione — si alza in modo esponenziale proprio in coincidenza con le festività, si tende ad allentare la prudenza, a incontrare più persone, a radunarsi nelle case». E qui entra in gioco il pugno di ferro del Poponcini, che sull’onda di qualche suo wet dream dal sapore ceauseschiano annuncia le misure messe in campo per blindare la ...

