Anche l'Olanda sospende AstraZeneca per gli under 60 (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Olanda sospende l’uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per le persone sotto i 60 anni dopo nuove segnalazioni di rari coaguli di sangue dopo la vaccinazione, lo annuncia l’autorità sanitaria olandese. “La causa immediata della decisione sono le segnalazioni di casi di trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine dopo la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca”, spiega il servizio sanitario pubblico Ggd. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) L’l’uso del vaccino anti-Covid diper le persone sotto i 60 anni dopo nuove segnalazioni di rari coaguli di sangue dopo la vaccinazione, lo annuncia l’autorità sanitaria olandese. “La causa immediata della decisione sono le segnalazioni di casi di trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine dopo la vaccinazione con il vaccino”, spiega il servizio sanitario pubblico Ggd.

