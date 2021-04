Abbiategrasso | positivi 7 infermieri vaccinati a gennaio con doppia dose

(Di venerdì 2 aprile 2021)(Milano) - All'ospedale di, in provincia di Milano, sono risultaticon due dosi Pfizer . Di questi solo due avevano sintomi lievi, ...

(Milano) - All'ospedale di, in provincia di Milano, sono risultati7 infermieri vaccinati a gennaio con due dosi Pfizer . Di questi solo due avevano sintomi lievi, ovvero alterazione del gusto, cefalea e ...Sette infermieri che lavorano nell'ospedale di(Milano), vaccinati a gennaio con doppia dose di Pfizer, sono risultatialla variante inglese del coronavirus. Due di loro hanno manifestato sintomi molto lievi, con tosse e mal ...Solo due avevano sintomi lievi, gli altri erano completamente asintomatici. Il primario Mumoli: vaccino va fatto velocemente e ad ampio raggio ...Per quanto riguarda le altre province: 613 a Brescia, 501 a Varese, 458 a Monza e Brianza, 427 a Bergamo, 421 a Como, 205 a Pavia, 203 a Mantova, 168 a Cremona, 154 a Lecco, 74 a Sondrio, 71 a Lodi Co ...