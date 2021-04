Von der Leyen sprona Ue: “Certificato verde sia operativo per l’estate” (Di giovedì 1 aprile 2021) di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) di Alessio Pisanò

Advertising

CottarelliCPI : Ursula Von der Leyen ha ribadito l'urgenza di rendere operativi i Covid pass entro l'estate. Sottoscrivo in pieno i… - TgLa7 : Von der Leyen, Parlamento-Consiglio adottino il #pass Covid. Paesi creino infrastrutture necessarie senza ritardi - Agenzia_Ansa : Nel suo intervento al Consiglio Ue, il presidente Draghi ha detto che i cittadini hanno la sensazione di essere sta… - MarcoPizzi14 : RT @CottarelliCPI: Ursula Von der Leyen ha ribadito l'urgenza di rendere operativi i Covid pass entro l'estate. Sottoscrivo in pieno il suo… - PrimaCommunica2 : Certificati verdi digitali, Ursula von der Leyen preme per i pass Covid: 'Fare in fretta per tornare a viaggiare' -