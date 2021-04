Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021)1 APRILEORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON ASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI ...