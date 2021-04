Vaccino Pfizer: “Immunità per almeno 6 mesi dopo l’ultima dose, efficace al 100% sulla variante sudafricana” (Di giovedì 1 aprile 2021) Finalmente un buona notizia dal fronte vaccinale: il Vaccino Pfizer garantisce alta protezione anche dopo 6 mesi dall’iniezione scudo. Una nuova analisi aggiornata «dimostra che il Vaccino» di Pfizer e BioNTech «ha un’efficacia del 91,3% contro il Covid 19. Misurata da 7 giorni fino a 6 mesi dopo la seconda dose». A comunicarlo sono le due aziende. Riportando l’esito dell’analisi condotta sui 46.307 partecipanti allo studio (più di 12mila hanno ricevuto il Vaccino almeno 6 mesi fa). Vaccino Pfizer: «efficace al 91,3% fino a 6 mesi» Nello studio storico sul Vaccino, che l’Adnkronos propone e riassume, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Finalmente un buona notizia dal fronte vaccinale: ilgarantisce alta protezione anchedall’iniezione scudo. Una nuova analisi aggiornata «dimostra che il» die BioNTech «ha un’efficacia del 91,3% contro il Covid 19. Misurata da 7 giorni fino a 6la seconda». A comunicarlo sono le due aziende. Riportando l’esito dell’analisi condotta sui 46.307 partecipanti allo studio (più di 12mila hanno ricevuto ilfa).: «al 91,3% fino a 6» Nello studio storico sul, che l’Adnkronos propone e riassume, ...

