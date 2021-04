Tommaso Zorzi | dura lite in diretta | interruzione forzata

(Di giovedì 1 aprile 2021)in, al Maurizio Costanzo Show, trae Platinette: tra i due sono volate parole forti. Ecco com’è andata a finiree Mauro Coluzzi, in arte Platinette, sono due mesi che si lanciano frecciate a distanza. Ieri, finalmente, hanno potuto dar vita ad un duro confronto in occasione della L'articolo proviene da Inews.it.

Sin da quando era all'interno della casa del Grande Fratello Vip,non ha mai nascosto una certa insofferenza nei confronti di Platinette e delle sue prese di posizione su alcune tematiche riguardanti la comunità LGBTQ+. Al Maurizio Costanzo Show, ...Non è la prima volta che si parla dei dissapori trae Platinette e ieri sera Maurizio Costanzo Show ha avuto modo di metterli insieme sul suo palco per un chiarimento, o quasi. In particolare, proprio l'influencer all'interno della casa ...Dura lite in diretta, al Maurizio Costanzo Show, tra Tommaso Zorzi e Platinette: tra i due sono volate parole forti. Ecco com'è andata a finire ...A seguito di tante frecciatine a distanza, è scontro al Maurizio Costanzo Show tra Tommaso Zorzi e Platinette. L'accaduto (VIDEO) ...