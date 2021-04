Tifosi imbufaliti per la festa clandestina. La Juve multerà McKennie, Dybala e Arthur (Di giovedì 1 aprile 2021) Tifosi indignati, Juventus imbufalita per la vicenda extra campo che riguarda McKennie, Dybala e Arthur. I tre calciatori sono stati sorpresi in un festino in collina, all'interno dell'abitazione del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021)indignati,ntus imbufalita per la vicenda extra campo che riguarda. I tre calciatori sono stati sorpresi in un festino in collina, all'interno dell'abitazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi imbufaliti Tifosi imbufaliti per la festa clandestina. La Juve multerà McKennie, Dybala e Arthur Saranno multati dal club ma ciò non sembra bastare per calmare l'ira dei tifosi in queste ore. Riflettori puntati ? Arthur vive uno dei momenti più delicati della sua carriera per via di una ...

Juve, tifosi imbufaliti per la festa clandestina. Il club multerà McKennie, Dybala e Arthur

