Stupri e abusi nelle scuole inglesi | scoppia il #metoo inglese

(Di giovedì 1 aprile 2021) È tempo di battaglie per le donne nel Regno Unito. Dopo le proteste seguite alla morte di Sarah Everard, uccisa mentre tornava a casa in un parco di Londra, ora è la scuola a mostrarsi come un luogo non sicuro per le donne, anzi centro di abusi e aggressioni. È stato il sito Everyone’s invited, Tutti sono invitati, fondato nel giugno 2020 da Soma Sara, neolaureata all’University College di Londra, a portare il caso in primo piano. Qui sono raccolte, in forma anonima, le esperienze di migliaia di persone: la prima è quella della creatrice del sito che ha condiviso su Instagram lo scorso anno quello che le era successo. È un nuovo #metoo, quello della scuola.