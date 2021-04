Stop alla violenza: l’appello di Andrea Casuscelli, vittima di un’aggressione omofoba (Di giovedì 1 aprile 2021) Andrea Casuscelli, studente e modello 19enne vittima di un'aggressione omofoba, chiede di sensibilizzare i ragazzi e di "ritrovare l'empatia mancante". su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021), studente e modello 19ennedi un'aggressione, chiede di sensibilizzare i ragazzi e di "ritrovare l'empatia mancante". su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Assessore alla Sanità della regione Lazio: senza dosi in 24 ore stop alle vaccinazioni. D'Amato: abbiamo un milione… - Agenzia_Italia : Figliuolo rassicura, nessuno stop alla somministrazione dei vaccini - capuanogio : ?? #Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla #Juventus e pensava di fare qualche presenza in più.… - Siciliano741 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Stop alla finanziaria, la maggioranza non c'è più, Musumeci e Miccichè su tutte le furie - - AnnaVizzari : RT @Altroconsumo: ?? Stop alle zone gialle, l'Italia divisa solo in ????; ?? Scuola in presenza anche in zona rossa fino alla prima media; ?? Ob… -