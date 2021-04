“Sta per morire? Ma se l’ho vista in giro”. Elenoire Ferruzzi in fin di vita per Covid, ma il vip dice la sua. E finisce nei guai (Di giovedì 1 aprile 2021) “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. Sò che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fa, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi! Grazie”. La showgirl e icona di Instagram, diventata famosa per il tormentone ”Carpisa è il male”, è risultata positiva al Covid-19 un paio di settimane fa ed è stata ricoverata a causa delle complicazioni. Dopo giorni di silenzio l’amico e socio Angelo Mazzone ha aggiornato i follower sulle condizioni della Ferruzzi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. Sò che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fa,non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi! Grazie”. La showgirl e icona di Instagram, diventata famosa per il tormentone ”Carpisa è il male”, è risultata positiva al-19 un paio di settimane fa ed è stata ricoverata a causa delle complicazioni. Dopo giorni di silenzio l’amico e socio Angelo Mazzone ha aggiornato i follower sulle condizioni della. ...

