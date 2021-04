Sergio Alvarez | i crimini dell’ex poliziotto e la denuncia della moglie

Leggi su ck12

(Di giovedì 1 aprile 2021) I protagonisti di Chi diavolo ho sposato, su Discovery Channel: . (screenshot video)L’ufficiale di polizia di West Sacramentoè stato condannato nel 2015 per episodi davvero sconcertanti. Rachelpensava che suo maritoavesse trovato la sua vocazione quando ha intrapreso la carriera di. Poi, un giorno, la polizia è arrivata alla sua porta con un mandato. Ha così appreso che quell’uomo aveva una doppia vita ed era accusato di stupro da una mezza dozzina di donne. LEGGI ANCHE –> Heather Elvis, un giallo ancora aperto: cosa è accaduto Questo è uno dei casi trattati dal format Chi diavolo ho sposato?, trasmissione televisiva dedicata a episodi criminali commessi all’interno di un matrimonio. Il format è andato in onda e va in onda su Discovery ...