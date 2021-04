Semifinale Sinner-Bautista Agut in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) La Semifinale della parte alta del Masters 1000 di Miami 2021 vede opposti Jannik Sinner e Roberto Bautista-Agut. Il giovanissimo azzurro non smette più di stupire e dopo Ruusuvuori batte Alexander Bublik in due set. Il nativo di San Candido ha affrontato lo spagnolo due settimane fa, a Dubai, dove ha avuto la meglio il classe 2001 per 7-5 al terzo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Sinner e Bautista andrà in scena venerdì 2 aprile, alle ore 19:00 italiane sul campo principale. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladella parte alta deldivede opposti Jannike Roberto. Il giovanissimo azzurro non smette più di stupire e dopo Ruusuvuori batte Alexander Bublik in due set. Il nativo di San Candido ha affrontato lo spagnolo due settimane fa, a Dubai, dove ha avuto la meglio il classe 2001 per 7-5 al terzo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida traandrà in scena venerdì 2 aprile, alle ore 19:00 italiane sul campo principale. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e ...

