“Se non posso benedire le coppie omosessuali non benedico palme e ramoscelli d’ulivo” dice Don Giulio (Di giovedì 1 aprile 2021) Don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, in provincia di La Spezia, ha deciso di non benedire le palme in segno di protesta. Domenica delle palme con polemiche, nella chiesa di Bonassola, un piccolo Comune in provincia de La Spezia. Don Giulio Mignani – il parroco del paesino, non nuovo a sorprese di questo tipo – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 aprile 2021) DonMignani, parroco di Bonassola, in provincia di La Spezia, ha deciso di nonlein segno di protesta. Domenica dellecon polemiche, nella chiesa di Bonassola, un piccolo Comune in provincia de La Spezia. DonMignani – il parroco del paesino, non nuovo a sorprese di questo tipo – L'articolo proviene da Leggilo.org.

JoseCarlosRRuiz : Il cancelliere #italiano @luigidimaio conferma al #Senato che: #Italia non ha mai votato a favore del #blocco #USA… - borghi_claudio : @Federic72291117 Guardi che ho due genitori ultraottantenni e ringrazio ogni giorno che posso parlare con loro ma p… - borghi_claudio : @lameduck1960 @Gian1972Gian A parte che non stavo parlando con te ma è IL METODO che non va. Non si può dire ah le… - LauraBellicini : RT @Mysterytrains: Chiedo a Voi pollici verdi. Ho 10 di questi vasi su due balconi e vorrei mettere dei fiori che non siano gerani. Cosa po… - peschenoci : perché mangiare e bere quando posso nutrirmi di miyuki che s’incazza coi lanciatori perché non gli lanciano quello che dice lui -