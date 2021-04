Salvini: ci fidiamo di Draghi non di Speranza. Dopo Pasqua si riapre nelle zone sicure (Di giovedì 1 aprile 2021) È un attacco frontale quello di Matteo Salvini. “Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza”. Così il leader della Lega “sconfessa” il Ministro della Salute. “Dopo Pasqua, nelle zone sicure si riapre e si torna alla normalità” aggiunge il leader del centrodestra. “Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamo dei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regione come ancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regione come più sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice” osserva Salvini. Per il leghista “non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 aprile 2021) È un attacco frontale quello di Matteo. “Cidie della scienza, non di”. Così il leader della Lega “sconfessa” il Ministro della Salute. “sie si torna alla normalità” aggiunge il leader del centrodestra. “Noi ci appelliamo alla scienza, noi cidei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regione come ancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regione come più sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice” osserva. Per il leghista “non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Covid, Salvini: 'Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza' #Coronavirus - LegaSalvini : ??COVID, SALVINI: “CI FIDIAMO DI DRAGHI E DELLA SCIENZA, NON DI SPERANZA. DOPO PASQUA, NELLE ZONE SICURE SI RIAPRE E… - doctorgis84 : Salvini: 'Ci fidiamo di Draghi e della scienza'. Fino a poco tempo fa si fidava di chi curava le infezioni in Afri… - we_ci65 : RT @LucillaMasini: Dl Covid, Salvini: 'Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza'. Si fidava della scienza anche quando faceva… - Mariari30057064 : RT @LucillaMasini: Dl Covid, Salvini: 'Ci fidiamo di Draghi e della scienza, non di Speranza'. Si fidava della scienza anche quando faceva… -