Rissa nel Catanese con appuntamento su social, 13 denunciati

Una maxi Rissa con partecipanti armati con mazze, anche da baseball, e catene è stata scatenata il 29 marzo scorso ad Aci Catena, nel Catanese, dopo una lite tra un sedicenne e un ventenne cominciata su social.

