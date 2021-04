Riapertura scuole, Zingaretti: “Scelta giusta quella di far rientrare in classe in zona rossa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Nicola Zingaretti condivide le scelte del governo adottate ieri sulla scuola. "Mantenere il territorio in zona rossa - ha premesso il governatore del Lazio, ospite a 'Start' su Sky tg24 - abbassa la frequentazione dei mezzi pubblici e sulle strade. Si fa un'eccezione per le scuole che sono un capitolo fondamentale della vita pubblica. Quello che ha sempre preoccupato della scuola non è solo la frequenza ma quello che avviene intorno alla scuola: la frequentazione, gli incontri... rimanere in zona rossa, favorendo però l'accesso alle scuole, credo sia un tentativo giusto da fare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Nicolacondivide le scelte del governo adottate ieri sulla scuola. "Mantenere il territorio in- ha premesso il governatore del Lazio, ospite a 'Start' su Sky tg24 - abbassa la frequentazione dei mezzi pubblici e sulle strade. Si fa un'eccezione per leche sono un capitolo fondamentale della vita pubblica. Quello che ha sempre preoccupato della scuola non è solo la frequenza ma quello che avviene intorno alla scuola: la frequentazione, gli incontri... rimanere in, favorendo però l'accesso alle, credo sia un tentativo giusto da fare". L'articolo .

