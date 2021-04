Resident Evil | Welcome to Raccoon City | posticipata la data di uscita

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ladiditoè statadi alcuni mesi e il film arriverà ora in autunno sugli schermi.toarriverà più tardi del previsto: Sony Pictures ha infatti annunciato la nuovadi: il 24 novembre, non più a settembre come inizialmente previsto. Il progetto riporterà sul grande schermo il mondo creato per il popolare videogioco. Nel film diretto da Johannes Roberts si racconta quello che accade quando Racoon, in passato casa della casa farmaceutica Umbrella Corporation, diventa una città morente. L'esodo dell'azienda ha ...

Tom Hopper , attore ormai noto al grande pubblico per il ruolo di Luther in The Umbrella Academy , è stato intervistato da Collider a proposito del reboot cinematografico di, a cui partecipa interpretando Albert Wesker . Durante la breve videointervista, l'attore britannico ha parlato di come il nuovo film sia fedele ai videogiochi originali, ma in un certo ...Il prossimo mese, Google aggiungerà quattro giochi a Stadia Pro e, tra questi, ci saranno7 Biohazard e Ys VIII: Lacrimosa of DANA . Giovedì 1 aprile vedremo tutti e quattro i titoli in arrivo per gli abbonati.7 Biohazard Gold Edition include anche i contenuti ...La data di uscita di Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stata posticipata di alcuni mesi e il film arriverà ora in autunno sugli schermi. Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriverà più tard ...Sony continua a mescolare le proprie carte in tavola e, dopo aver rinviato Venom 2, cambia la data di uscita anche di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il film tratto dal celebre videogame.