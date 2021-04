One Piece, nove uomini arrestati per pesca illegale a bordo della Going Merry (Di giovedì 1 aprile 2021) In Giappone sono stati arrestati nove uomini per pesca illegale di cetrioli di mare ma a colpire l'opinione pubblica è stato il nome della loro imbarcazione, Going Merry, come la celebre nave di One Piece. nove uomini arrestati a bordo di un'imbarcazione chiamata Going Merry, ma in questo caso One Piece c'entra poco o nulla perché il fatto è realmente accaduto, in Giappone lo scorso 8 marzo, e a farne le spese sono stati dei pescatori tra i 29 e i 56 anni, che hanno avuto sicuramente meno fortuna di quanta di solito ne abbiano Luffy e ciurma nelle loro avventure. A dare per prima l'annuncio è stata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) In Giappone sono statiperdi cetrioli di mare ma a colpire l'opinione pubblica è stato il nomeloro imbarcazione,, come la celebre nave di Onedi un'imbarcazione chiamata, ma in questo caso Onec'entra poco o nulla perché il fatto è realmente accaduto, in Giappone lo scorso 8 marzo, e a farne le spese sono stati deitori tra i 29 e i 56 anni, che hanno avuto sicuramente meno fortuna di quanta di solito ne abbiano Luffy e ciurma nelle loro avventure. A dare per prima l'annuncio è stata ...

