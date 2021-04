Nuovo umanesimo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si parla assai di riformismo e dirsi riformisti in un mondo in pieno cambiamento è molto facile, è molto problematico invece spiegare cosa significhi essere riformisti e difficile dimostrarsi tali quando chiamati all’atto pratico. Si può essere riformisti restando conservatori di fronte al dilagare dell’ultra-progressismo, si può essere riformisti invocando lo ius soli, il voto ai sedicenni, ricorrendo a criteri di genere, oppure riformisti senza alcun bisogno di abbracciare progetti da “anima e cacciavite”. Si può essere riformisti nella forma, ma non nella sostanza, e si può essere riformisti nella sostanza, dimenticandosi la forma, che in fondo delinea la sostanza, la conserva e la identifica e le consente di trasformarsi nello spazio e nel tempo in modo ordinato. Si può essere radicali e riformisti, radicalmente riformisti, riformisti liberali provando anche a spingersi più ...