“Mi vuoi menare?”. Maurizio Costanzo show, lo scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche questa seconda puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo show non ha certo tradito le attese. E proprio a inizio trasmissione c’è stato il tanto atteso scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette. Quest’ultimo è entrato subito a gamba tesa sul popolare influencer chiedendogli se riconferma ciò che ha detto al Grande Fratello Vip nei suoi confronti: “Io non voglio rappresentare nessuno…Dato che nella casa del GF Vip mi hai promesso due sberle…Vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele…”. A quel punto Tommaso Zorzi ospite al Maurizio Costanzo show ha subito risposto a tono a Mauro Coruzzi facendogli sapere di averlo attaccato perchè in un’intervista avrebbe definito le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche questa seconda puntata della nuova edizione delnon ha certo tradito le attese. E proprio a inizio trasmissione c’è stato il tanto attesotra. Quest’ultimo è entrato subito a gamba tesa sul popolare influencer chiedendogli se riconferma ciò che ha detto al Grande Fratello Vip nei suoi confronti: “Io non voglio rappresentare nessuno…Dato che nella casa del GF Vip mi hai promesso due sberle…Vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele…”. A quel puntoospite alha subito risposto a tono a Mauro Coruzzi facendogli sapere di averlo attaccato perchè in un’intervista avrebbe definito le ...

"Mi vuoi menare?". Maurizio Costanzo show, lo scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette

