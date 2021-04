Advertising

PulcinoRossoner : RT @brusco_sandro: Mi ha chiamato Mario Draghi chiedendomi di rimpiazzare Laura Castelli come viceministro al MEF. Ho risposto che ci avrei… - theboydaily : RT @brusco_sandro: Mi ha chiamato Mario Draghi chiedendomi di rimpiazzare Laura Castelli come viceministro al MEF. Ho risposto che ci avrei… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Mef: nei primi tre mesi fabbisogno a +10,1 miliardi di euro sull'anno #Fabbisogno - MediasetTgcom24 : Mef: nei primi tre mesi fabbisogno a +10,1 miliardi di euro sull'anno #Fabbisogno - AlBizzotto : RT @brusco_sandro: Mi ha chiamato Mario Draghi chiedendomi di rimpiazzare Laura Castelli come viceministro al MEF. Ho risposto che ci avrei… -

Ultime Notizie dalla rete : Mef nei

TGCOM

Il fabbisogno del settore statale a marzo è stato pari a 26,8 miliardi di euro, in calo di circa 5,5 miliardi rispetto ai 32,3 miliardi del marzo 2020. Il tutto grazie in particolare al miglioramento ...E quando Fabrizio Pagani, ex consigliere economico dele ora Global Head of Economics and ... Il tema della governance attuativa del Recovery Plan tornerà di stretta attualità politicaprossimi ...Il fabbisogno del settore statale a marzo è stato pari a 26,8 miliardi di euro, in calo di circa 5,5 miliardi rispetto ai 32,3 miliardi del marzo 2020. Il tutto grazie in particolare al miglioramento ...Il piano deve essere ulteriormente affinato per raggiungere l’obiettivo”. “Questo il compito affidato al Mef, Mise e Mims”, ribadito da fonti del ministero per lo sviluppo economico al termine ...