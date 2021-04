Masters 1000 Miami 2021: Jannik Sinner come Federer e Nadal. Prima semifinale in un 1000 in Florida (Di giovedì 1 aprile 2021) Jannik Sinner eguaglia Roger Federer e Rafael Nadal. Il 19enne di San Candido ha raggiunto per la Prima volta la semifinale in un Masters 1000 a Miami, proprio come hanno già fatto in passato lo svizzero e lo spagnolo. Una similitudine che si spera possa portare fortuna all’altoatesino, che ambisce a raggiungere il vertice della classifica mondiale e di essere uno degli eredi delle due leggende del tennis. Sia Federer sia Nadal raggiunsero la finale. Nel 2002 lo svizzero riuscì a sconfiggere l’allora numero uno del mondo Lleyton Hewitt per poi perdere l’ultimo atto contro Andre Agassi. Nel 2005, invece, lo spagnolo fu sconfitto in finale proprio da ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)eguaglia Rogere Rafael. Il 19enne di San Candido ha raggiunto per lavolta lain un, propriohanno già fatto in passato lo svizzero e lo spagnolo. Una similitudine che si spera possa portare fortuna all’altoatesino, che ambisce a raggiungere il vertice della classifica mondiale e di essere uno degli eredi delle due leggende del tennis. Siasiaraggiunsero la finale. Nel 2002 lo svizzero riuscì a sconfiggere l’allora numero uno del mondo Lleyton Hewitt per poi perdere l’ultimo atto contro Andre Agassi. Nel 2005, invece, lo spagnolo fu sconfitto in finale proprio da ...

