Lazio, si teme nuovo stop alle vaccinazioni: «Scorte finite, servono in fretta nuove dosi» (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel Lazio si teme un nuovo stop alle vaccinazioni. «Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni», dichiara l'Assessore Regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. servono i vaccini», conclude. Il Lazio, dal canto suo, sta facendo la propria parte: delle dosi consegnate il 90% sono state somministrate. Le vaccinazioni hanno superato il milione d'unità con priorità alla fascia Over 80 (373.050) seguita da quella degli Operatori Sanitari e Sociosanitari (323.301).

